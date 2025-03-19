Triumph Speed Triple RR. Мотоцикл с турбиной и метанолом

Маркетологи называли Triumph Speed Triple "лучшим дорожным спортбайком" - они, конечно, лукавили. Однако, выдающийся кастомайзер Джоди Миллхаус нашёл возможность воплотить эти слова в действительность, когда увидел полукапотированный Speed Triple RR.
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