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MotoTeamRussia

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Triumph Speed Triple RR. Мотоцикл с турбиной и метанолом

Triumph Speed Triple RR. Мотоцикл с турбиной и метанолом

Маркетологи называли Triumph Speed Triple "лучшим дорожным спортбайком" - они, конечно, лукавили. Однако, выдающийся кастомайзер Джоди Миллхаус нашёл возможность воплотить эти слова в действительность, когда увидел полукапотированный Speed Triple RR.

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