Группировка войск «Днепр» ударила по украинской армии Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес удар по блиндажу украинской армии к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным «Хазар».