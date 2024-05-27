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Петербургский дневник

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Расчет ударных FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино в Запорожской области

Группировка войск «Днепр» ударила по украинской армии Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес удар по блиндажу украинской армии к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным «Хазар».

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