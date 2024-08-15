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Внучка Ельцина показала непатриотичную татуировку

Внучка Ельцина показала непатриотичную татуировку

Мария Юмашева проводит свою жизнь на миллионерских курортах. У пользователей всегда вызывает неподдельный интерес жизнь наследников знаменитых людей.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
она там работает шлюхой?
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17 час.
Астон Мартин
Так, семья первого Президента России Бориса Ельцина вовсе не бедствует. ...интересно а чем занимается семья ??? что лично поимел Борис Николаевич за разрушение СССР , что в карман перепало ????????????????
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7 час.

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