Премьер Дании предложила Трампу поговорить из-за его заявлений о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его заявлений о притязаниях на Гренландию и предложила переговорить, сообщает агентство France-Presse.
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