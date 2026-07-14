Россиянам назвали первые шаги при алкоголизме у близких

При появлении у близкого человека признаков проблем с алкоголем важно не поддаваться эмоциям и действовать по четкому плану, предупредила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.
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