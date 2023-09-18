Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Аймурзин об «Адмирале» в прошлом плей-офф: «Не скажу, что они играют мерзко. Но сильно удивился, как они используют моменты»

В первом раунде приморцы победили «Салават Юлаев» (4-2). — Наверное, видели резкие высказывания Панина про «Адмирал»? Играть с приморской командой настолько мерзко? — В регулярке с ними было проще играть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх