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URA.Ru: ФРГ рассматривает передачу Украине 66 российских квартир в Берлине

URA.Ru: ФРГ рассматривает передачу Украине 66 российских квартир в Берлине

Депутат парламента Берлина от партии «Христианско-демократический союз» уроженка Украины Лилия Усик заявила, что в Германии рассматривается возможность передачи Киеву заброшенных домов, принадлежащих России, расположенных в районе Карлсхорст в Берлине.

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