Бастрыкин поручил проверить дом 1975 года с текущими квартирами

Глава СКР поручил и. о. руководителя управления по Новосибирской области Сергею Артеменко доложить о проверке после жалоб жильцов на протечки, разрушение конструкций и бездействие управляющей компании в доме 1975 года постройки, капремонт которого запланирован лишь на 2034 год.