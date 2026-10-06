Бастрыкин поручил проверить дом 1975 года с текущими квартирами

Глава СКР поручил и. о. руководителя управления по Новосибирской области Сергею Артеменко доложить о проверке после жалоб жильцов на протечки, разрушение конструкций и бездействие управляющей компании в доме 1975 года постройки, капремонт которого запланирован лишь на 2034 год.
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