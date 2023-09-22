ОТ

Олег Тимофеев

Все правильно. Черчиль именно такой план и готовил под названием Немыслимое. Эти бомбы были предназначены строго для СССР и если бы Еся не начал войны с Японией то мы их бы получили и на нас спустили в довесок нацистких недобитков в Берлине. Но Еся был в теме и по этому долго откладывать дело с Японией не стал. Пендосы увидя что Япония уходит у них из рук в качестве аргумента что это их победа и их Япония сделали два ядерных удара по Херосиме и Нагосаки крупному военному порту. Так что в ее откровенной лжи есть доля правды, наш захват Японии был настолько стремительным что это не позволило Черчилю убедить пендосов в операции Немыслимое. И получается что в каждой лжи есть отдаденная маленькая крупица правды. Что касается генеколога всея ЕС то она нарушила главный закон лжецов. Да да у лжи есть свои законы, а посему ее ложь не похожа на правду.