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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кельн» купил хавбека сборной Австралии Окон-Энгстлера за 1 млн евро

Полузащитник сборной Австралии Пол Окон-Энгстлер продолжит карьеру в Бундеслиге. О подписании 21-летнего футболиста объявил « Кельн ».

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