Трамп: США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая

США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% - на товары из КНР. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома, передает РИА Новости.
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