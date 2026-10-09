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Мировое обозрение

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«Лучше сдаться, чем к своим»: Опытные ВСУшники добровольно идут в плен к российским военным

«Лучше сдаться, чем к своим»: Опытные ВСУшники добровольно идут в плен к российским военным

Главное в тезисах: Массовые сдачи под Добропольем: Опытные военнослужащие ВСУ, включая прошедших подготовку в Европе, добровольно складывают оружие перед бойцами группировки войск «Центр».

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