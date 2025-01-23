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Царьград

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Южный Судан: TikTok временно заблокирован на 90 дней ради безопасности

Южный Судан: TikTok временно заблокирован на 90 дней ради безопасности

В Южном Судане временно приостановлена работа TikTok и Facebook из-за распространения сцены насилия из Судана.

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