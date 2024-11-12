Еврокомиссия откажется от социальных инициатив на €392 млрд ради вооружений

Британское издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия готовится высвободить из бюджета ЕС €392 млрд, которые были предназначены на развитие депрессивных регионов стран Евросоюза, и потратить их на поддержку военно-промышленного комплекса и развитие военно-транспортной инфраструктуры европейских государств.