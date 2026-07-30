«Одиссея», концерт Дмитриенко и велофестиваль: куда пойти в Москве 1–2 августа

Приключенческий эпос «Одиссея», ужастик про Пиноккио, концерты Вани Дмитриенко в «Лужниках» и группы «Слот» в клубе Gipsy, а также 2-й ночной велофестиваль на Садовом кольце и Тайский фестиваль в саду «Эрмитаж».