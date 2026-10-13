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BIS: цифровые наличные обеспечивают сопоставимую с обычными наличными анонимность, однако утечки банковских данных создают угрозу для пользователей

BIS: цифровые наличные обеспечивают сопоставимую с обычными наличными анонимность, однако утечки банковских данных создают угрозу для пользователей

Банк международных расчетов (BIS) заявил, что цифровые наличные могут обеспечить уровень конфиденциальности, аналогичный традиционным наличным деньгам, но при этом указал на сохраняющиеся риски, в частности, на возможность раскрытия персональных данных пользователей в результате утечек информации из банков.

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