Друзья Светличной заявили, что актрису насильно удерживают в психиатрической клинике

Страдающую деменцией Светлану Светличную насильно удерживают в психиатрической клинике. Такое заявление в эфире одного из федеральных каналов сделали друзья заслуженной артистки РСФСР — Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.