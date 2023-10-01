Друзья Светличной заявили, что актрису насильно удерживают в психиатрической клинике

Страдающую деменцией Светлану Светличную насильно удерживают в психиатрической клинике. Такое заявление в эфире одного из федеральных каналов сделали друзья заслуженной артистки РСФСР — Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.
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