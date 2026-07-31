Индийский генерал: «высокогорный» танк Zorawar – ключевой элемент обороны севера страны Военные Индии предъявляют высокие и нестандартные требования к бронетехник.
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Индийский генерал: «высокогорный» танк Zorawar – ключевой элемент обороны севера страны Военные Индии предъявляют высокие и нестандартные требования к бронетехник.
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