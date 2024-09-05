На Украине начинается хаос: новости СВО от 5 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 924 день спецоперации России на Украине

На 5 сентября 2024 года обстановка на фронте в рамках спецоперации остается динамичной. В Херсоне продолжается стабилизация, в то время как на Запорожском направлении российские войска расширили свои позиции.
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