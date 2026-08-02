Число погибших после взрыва у ресторана Balzi Rossi в Москве выросло до пяти человек. Двое пострадавших скончались в больнице.
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Число погибших после взрыва у ресторана Balzi Rossi в Москве выросло до пяти человек. Двое пострадавших скончались в больнице.
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