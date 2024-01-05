Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Куда пропали и могут ли вернуться в бой БПЛА «Байрактар» на Украине?

Куда пропали и могут ли вернуться в бой БПЛА «Байрактар» на Украине?

Турецкие разведывательно-ударные беспилотники «Байрактар» активно применялись ВСУ на первом этапе СВО, к сожалению, довольно эффективно, но после перехода войны в позиционную форму вдруг куда-то исчезли из поля зрения, как в прямом, так и в переносном смысле слова.

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