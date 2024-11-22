Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг

В четверг, 21 ноября, в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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