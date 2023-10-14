Экс-голкипер "Зенита" Малафеев: помимо Сафонова в сборной есть другие вратари

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова, заявив, что не стал бы говорить, что Сафонов является самым сильный стажем ворот, переедает "Спорт-Экспресс".
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