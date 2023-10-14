В Туле полицейские установили курьера, работающего на мошенников

Жертвами злоумышленника становились пожилые граждане. Потерпевшие пояснили полицейским одно и тоже. Им на телефон поступали звонки с сообщением о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и для незамедлительного урегулирования проблем необходимо заплатить некую сумму денег.