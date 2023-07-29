Турция начинает наращивать военную мощь, у границ России проходят крупные учения НАТО, с другой стороны начинает шипеть Казахстан, ожидая поставок турецкой военной техники.
Казахстан бряцает оружием на исторических русских территориях, а Эрдоган направляет туда военную технику
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот и наступило это время, о котором я ещё 10 лет назад писал здесь - Казахстан это кобра в подбрюшье России. Змея смертельная, тем паче, что длина границы с ней у России больше 7 тысяч км. А уж как меня только ни обзывали, но прав оказался я, а не мои хулитель
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18 мин.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вот где наше правительство , Министерство обороны , что такое за Совет Безопасности РФ , который даже ухом не ведут . Уже нужно наводить порядок и в первую очередь вывезти всё наше Союзное вооружение , поскольку оно было им придано для сохранения безопасности в СНГ . Тех кто нарушает этот договор надо наказывать и самое главное обезоруживать , чтобы не тявкали и не собирали силы противостояния и не лизали пятки США и НАТО . Неужели ВВП хочет лишиться свои интересов по урановым сделкам и потерям в других отраслях . Кстати пересмотреть договор
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13 мин.
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