Казахстан бряцает оружием на исторических русских территориях, а Эрдоган направляет туда военную технику

Вот и наступило это время, о котором я ещё 10 лет назад писал здесь - Казахстан это кобра в подбрюшье России. Змея смертельная, тем паче, что длина границы с ней у России больше 7 тысяч км. А уж как меня только ни обзывали, но прав оказался я, а не мои хулитель

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вот где наше правительство , Министерство обороны , что такое за Совет Безопасности РФ , который даже ухом не ведут . Уже нужно наводить порядок и в первую очередь вывезти всё наше Союзное вооружение , поскольку оно было им придано для сохранения безопасности в СНГ . Тех кто нарушает этот договор надо наказывать и самое главное обезоруживать , чтобы не тявкали и не собирали силы противостояния и не лизали пятки США и НАТО . Неужели ВВП хочет лишиться свои интересов по урановым сделкам и потерям в других отраслях . Кстати пересмотреть договор