Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Людмила Ненашева
    А почему выдворили только 8, а не всех - 70?"Чо молчим - как ...
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    НУ ЧТО МЫ ВСЕ ВОЗМУЩАЕМСЯ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ , А ИХ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИБЫВАЕТ В НАШИ ГОРОДА! А НАМ ПОЛУЧАЕТСЯ ДОМА НЕТ СПОКОЙС..."Не более трёх". ...

Об усталостях, или "А если нет идеальных вариантов?"

Об усталостях, или "А если нет идеальных вариантов?"

Опять Сильно Устали тут кой кто. При таких делах неплохо бы вспомнить о ДОсегодняшних усталостях.

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