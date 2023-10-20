Россиянам назвали реальную цену рубля

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков предсказал, что в ближайшие несколько месяцев курс доллара может снизиться и достичь отметки менее 80 рублей.
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