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Россиянам назвали реальную цену рубля

Россиянам назвали реальную цену рубля

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков предсказал, что в ближайшие несколько месяцев курс доллара может снизиться и достичь отметки менее 80 рублей.

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