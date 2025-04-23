Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

АндрейБорков

Доня Трамп вор авторитетный, знает, что ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ. Вот и молчит, когда разговор о серьезных понятиях заходит или съезжает с темы. Что и говорить, жить по воровским законам это вам не картошку окучивать!