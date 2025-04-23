Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Он также заявил о желании завершить украинский конфликт Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским, подчеркнув, что он хочет завершить украинский конфликт.
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