"Прорыва не будет". Перевозчик о том, почему тариф в Барнауле должен быть 60 рублей

Директор "Евробуса" Роман Арапов рассказал об изношенных автобусах, нехватке водителей и кондукторов и почему тариф должен быть таким же, как в Москве Перевозчики Барнаула уверены, что без кардинального повышения тарифа на проезд в общественном транспорте невозможно будет приобрести новые автобусы.