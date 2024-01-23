Сотни разработчиков сообщили о работе над играми для Nintendo Switch 2 Эксперты ожи...

Сотни разработчиков сообщили о работе над играми для Nintendo Switch 2Эксперты ожидают появления Nintendo Switch 2 в 2024 году, однако японский платформодержатель пока не спешит анонсировать новую консоль, пытаясь выжать все соки из своей текущей гибридной линейки.
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