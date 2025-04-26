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Дом родителей Александра Большунова в Брянской области уничтожен в результате попадания украинского снаряда. Пострадавших нет

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на администрацию Севского муниципального района Брянской области.

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