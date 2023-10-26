Станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу

Оба вестибюля будут обеспечены лифтами для удобства маломобильных групп населения Проектируемая станция «Гольяново» участка продления Арбатско-Покровской линии получит платформу островного типа, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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