В Екатеринбурге пройдёт юбилейный фестиваль актёрской песни. Фестивалю «Пой, ласточка, пой!» в этом году исполняется пять лет.
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В Екатеринбурге пройдёт юбилейный фестиваль актёрской песни. Фестивалю «Пой, ласточка, пой!» в этом году исполняется пять лет.
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