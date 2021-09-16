Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    С кем поведешься, от того и наберешься. Все они продажные, и продают не только себя, но и нас заодно, всю страну.ФБК Навального ки...
  • Сергей Кожемяко
    Пожелаем Европе счастливого пути...Европа идёт к сво...
  • Александр Бабков
    Всех пидоров и лесбиянок в Сибирь пожизненно на стройки!Европа идёт к сво...

На тебе, боже, что нам не гоже: как США сваливают Украине военный хлам

На тебе, боже, что нам не гоже: как США сваливают Украине военный хлам

Многие украинские политики годами бредят о каком-нибудь «чудо-оружии», которое поможет им победить Россию.

Вернуться к статье
74
Обсудить
Светлана Митленко
Кедми уже высмеял их.
Георгий Михалев
Хохлодебилы, что с них взять.
Мария
Вся беда Украины в том, что она не нужна России. "Агрессор" не явился и не явится на войну. Хунта из штанов лезла, чтобы заманить агрессора. Не получается. А, если получится, удар будет точечным по штабам. Оглохнут и ослепнут сотовые телефоны и вся электроника. Никакого введения войск не потребуется. А пока, пусть до полного усёра кашают Минские соглашения.
aleksandr yermakov
Не такой уж и хлам.не передергивайтене выдавать желаемое за действительное
Мария
Я о хламе ничего не писала. Может, это не ко мне?
Вячеслав Кирющенко
По-моему, правильно поговорка звучит так: На тебе, Убоже, что нам не гоже.
Людмила Боченкова
если и правда про железный купол ?значит колонию украина продолжают уничтожать и раззорять и разводить и всё идет к уничтожению когда то бывшей страны

Картина дня

наверх