На тебе, боже, что нам не гоже: как США сваливают Украине военный хлам

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаНа тебе, боже, что нам не гоже: как США сваливают Украине военный хлам Многие украинские политики годами бредят о каком-нибудь «чудо-оружии», которое поможет им победить Россию.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана МитленкоКедми уже высмеял их.ГМГеоргий МихалевХохлодебилы, что с них взять.ММарияВся беда Украины в том, что она не нужна России. "Агрессор" не явился и не явится на войну. Хунта из штанов лезла, чтобы заманить агрессора. Не получается. А, если получится, удар будет точечным по штабам. Оглохнут и ослепнут сотовые телефоны и вся электроника. Никакого введения войск не потребуется. А пока, пусть до полного усёра кашают Минские соглашения.AYaleksandr yermakovНе такой уж и хлам.не передергивайтене выдавать желаемое за действительноеММарияЯ о хламе ничего не писала. Может, это не ко мне?Вячеслав КирющенкоПо-моему, правильно поговорка звучит так: На тебе, Убоже, что нам не гоже.ЛБЛюдмила Боченковаесли и правда про железный купол ?значит колонию украина продолжают уничтожать и раззорять и разводить и всё идет к уничтожению когда то бывшей страныКомментировать
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