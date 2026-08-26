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Русская весна

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Италия тайно согласовала новый пакет военной помощи Украине — Repubblica

Италия тайно согласовала новый пакет военной помощи Украине — Repubblica

Италия тайно согласовала новый пакет военной помощи Украине — Repubblica. Официально Рим объявил лишь о поставках генераторов, однако, по данным издания, правительство Джорджи Мелони ещё несколько недель назад согласовало масштабный пакет вооружений для Киева.

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