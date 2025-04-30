Площадь Революции в Челябинске закроют на время репетиции парада

В Челябинске прйдет тренировка торжественного построения к Дню Победы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 30 апреля, с 17:00 пройдет тренировка торжественного построения и парада войск Челябинского гарнизона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.