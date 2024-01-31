Нижегородец рассказал, как выпустил первый томик своих стихов в 70 лет

Семнадцать внуков, сборник собственных стихов, множество песен на свои стихи и музыку – у бывшего учителя музыки из деревни Сухоноска Ковернинского округа Петра Ивановича Саженя потрясающе интересная, насыщенная событиями и творчеством жизнь.