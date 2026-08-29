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Jefferies назвал лучшие акции угольных компаний

Jefferies назвал лучшие акции угольных компаний

Jefferies выделил несколько наиболее привлекательных американских угольных компаний на фоне улучшения ситуации на мировом рынке.

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