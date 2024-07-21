Глава "Зенита" Медведев заявил, что власти не имеют отношения к трансферу Илича

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что информация о возможном срыве трансфера сербского игрока Ивана Илича из-за позиции российских властей не соответствует действительности.
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