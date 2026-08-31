🔥 Лесной пожар продолжают тушить в горах Ялты Сил и средств на месте достаточно. Есть риск повторного возгорания на участках, которые уже прошёл огонь, поэтому территория находится под круглосуточным наблюдением, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.