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Как выглядит волчья ягода, чем она опасна и что делать при отравлении

Волчья ягода — это общее название нескольких кустарников, наиболее часто относимых к жимолости лесной (Lonicera xylosteum) и волчеягоднику (Daphne mezereum), также известному как «волчье лыко».

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