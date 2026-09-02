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Газета.ру

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Врач Симакова: совместное использование бритвенного станка грозит инфекциями

Врач Симакова: совместное использование бритвенного станка грозит инфекциями

Совместное использование бритвенного станка близкими людьми может быть небезопасным из-за риска передачи бактерий и инфекций через микроповреждения кожи.

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