Фридрих Мерц вошёл в историю современно Германии, даже не успев стать её канцлером. Бывший банкир, уже успевший сделать ряд громких […] The post Бундестаг опустил Мерца на землю appeared first on Медиакратия.
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