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Царьград

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Подростковый кадровый резерв: школьники готовятся к службе в Ровненской области

Подростковый кадровый резерв: школьники готовятся к службе в Ровненской области

Украинское командование приступило к подготовке резерва из школьников в Ровнеской области. Эксперт Андрей Марочко утверждает, что дети используются как прикрытие, а Сергей Цеков называет это началом формирования структуры, напоминающей гитлерюгенд.

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