Катастрофа «Декабриста»: тайна гибели первой советской подводной лодки

Неподалеку от Мурманска, на дне Мотовского залива Баренцева моря установлен православный крест. Возле него, на корпусе затонувшей субмарины, напоминает о давней трагедии мемориальная доска с поименным списком членов экипажа и названием подводного судна – Д-1 «Декабрист».
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