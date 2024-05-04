Катастрофа «Декабриста»: тайна гибели первой советской подводной лодки

Неподалеку от Мурманска, на дне Мотовского залива Баренцева моря установлен православный крест. Возле него, на корпусе затонувшей субмарины, напоминает о давней трагедии мемориальная доска с поименным списком членов экипажа и названием подводного судна – Д-1 «Декабрист».