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Армения отказалась подписывать итоговые заявления Совета глав МИД СНГ

Армения отказалась подписывать итоговые заявления Совета глав МИД СНГ

Ереван в очередной раз выразил несогласие с соседями по региону.Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в Ашхабаде, не привело к единодушию.

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Комментарии
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SB
Sig Bor
На мой взгляд существует две Армении. Большая часть армян живёт в России, меньшая - в Армении. Если бы в политических процессах в Ереване участвовали те, кто проживает в России, политическая ситуация качнулась бы в обратную сторону. А пока националистический режим ставленника Сороса Пашиняна &quot;рулит&quot; в Армении, предавая её национальные интересы, - страна скатывается на путь Грузии при Саакашвили. Как Штаты не защитили Грузию в 2008-м, так и не защитят Армению сегодня. Армения ушла в &quot;свободное плавание&quot; без исторических связей и с националистической пропагандой. И нынешние кризисы не послужили уроком. А жаль! Древнейшая цивилизация. Христианская. Внесшая неоценимый вклад в мировую цивилизацию. И тут появляется недоучка Пашинян и разрушает её! А народ в таком же забитом положении, что и на Украине. Слово скажешь - упекут. Хотя, с другой стороны народ сам выбрал этого монстра. Причем, дважды! Может быть и не стоит его жалеть?..
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