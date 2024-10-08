Армения отказалась подписывать итоговые заявления Совета глав МИД СНГ

SB

Sig Bor

На мой взгляд существует две Армении. Большая часть армян живёт в России, меньшая - в Армении. Если бы в политических процессах в Ереване участвовали те, кто проживает в России, политическая ситуация качнулась бы в обратную сторону. А пока националистический режим ставленника Сороса Пашиняна "рулит" в Армении, предавая её национальные интересы, - страна скатывается на путь Грузии при Саакашвили. Как Штаты не защитили Грузию в 2008-м, так и не защитят Армению сегодня. Армения ушла в "свободное плавание" без исторических связей и с националистической пропагандой. И нынешние кризисы не послужили уроком. А жаль! Древнейшая цивилизация. Христианская. Внесшая неоценимый вклад в мировую цивилизацию. И тут появляется недоучка Пашинян и разрушает её! А народ в таком же забитом положении, что и на Украине. Слово скажешь - упекут. Хотя, с другой стороны народ сам выбрал этого монстра. Причем, дважды! Может быть и не стоит его жалеть?..