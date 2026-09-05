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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Красковский провел 700-й матч в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Павел Красковский провел 700-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ учетом плей-офф. Юбилейной для форварда стала игра против «Спартака» (1:0).

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