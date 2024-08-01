Орбан публично набросился на Вашингтон: Поступило дерзкое предложение

Евросоюз начал постепенно рушиться изнутри. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, страна которого с 2004 года числится в составе ЕС, произнес огромную антизападную речь, в которой заявил, что Европа встала на путь разложения и близится к полному забвению, призвал коллег ориентироваться на Азию в новом мировом порядке и выступил с поддержкой кандидатуры Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.