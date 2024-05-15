Аналитик Блохин объяснил заявление Блинкена о переговорах по Украине

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН) Константин Блохин прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Антони Блинкена о необходимости того, чтобы Киев самостоятельно решал вопрос о начале переговоров с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии