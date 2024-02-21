Репчатый лук: как он влияет на мужчин

Репчатый лук – незаменимый продукт для здоровья мужчин. Учёные объясняют это тем, что в составе этого овоща есть особые вещества, которые стимулируют работу гипофиза и надпочечников, активизируют выработку тестостерона, главного мужского гормона.
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